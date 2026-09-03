NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Pegasystems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,856 Pegasystems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 37,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,28 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,72 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 6,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at