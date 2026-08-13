Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Frühe Anlage
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,86 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,191 Pegasystems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 31,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,39 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,39 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Pegasystems belief sich zuletzt auf 5,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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