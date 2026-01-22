Pegasystems Aktie

WKN: 901951 / ISIN: US7055731035

Frühes Investment 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Pegasystems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,26 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hat, hat nun 18,778 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 900,01 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 21.01.2026 auf 47,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,00 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Pegasystems belief sich zuletzt auf 8,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

