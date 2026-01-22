Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Frühes Investment
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Pegasystems-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 53,26 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hat, hat nun 18,778 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 900,01 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 21.01.2026 auf 47,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,00 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Pegasystems belief sich zuletzt auf 8,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pegasystems-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Pegasystems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pegasystems Inc.
|42,60
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.