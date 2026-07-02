Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Investmentbeispiel
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02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor 10 Jahren verdient
Am 02.07.2016 wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,510 Pegasystems-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 225,08 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 30.06.2026 auf 29,97 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 125,08 Prozent.
Pegasystems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,03 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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