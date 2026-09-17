NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 17.09.2021 wurde das Pegasystems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 151,596 Pegasystems-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 36,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 584,78 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,15 Prozent abgenommen.

Pegasystems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at