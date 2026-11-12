Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Performance unter der Lupe
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,39 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,839 Pegasystems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 528,58 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 11.11.2026 auf 31,39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,14 Prozent abgenommen.
Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
Analysen zu Pegasystems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pegasystems Inc.
|29,30
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.