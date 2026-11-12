NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pegasystems von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Pegasystems-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,39 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 16,839 Pegasystems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 528,58 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 11.11.2026 auf 31,39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,14 Prozent abgenommen.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at