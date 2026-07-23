NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pegasystems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Pegasystems-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 68,40 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,462 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38,00 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Anteils am 22.07.2026 auf 25,99 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62,00 Prozent vermindert.

Der Pegasystems-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at