NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Pegasystems bedeutet

Vor Jahren in Pegasystems eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 17.08.2020 wurde die Pegasystems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 117,47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Pegasystems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,851 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39,99 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 16.08.2023 auf 46,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 60,01 Prozent eingebüßt.

Alle Pegasystems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at