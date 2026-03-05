Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Frühe Anlage
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,518 Pegasystems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777,17 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 04.03.2026 auf 47,05 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,28 Prozent.
Der Pegasystems-Wert an der Börse wurde auf 7,62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
|
05.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pegasystems-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pegasystems-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)