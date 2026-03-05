NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Pegasystems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Pegasystems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Pegasystems-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,518 Pegasystems-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777,17 USD, da sich der Wert eines Pegasystems-Papiers am 04.03.2026 auf 47,05 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,28 Prozent.

Der Pegasystems-Wert an der Börse wurde auf 7,62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at