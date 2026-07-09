Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Pegasystems-Investment
|
09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pegasystems-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Pegasystems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 53,54 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Pegasystems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,678 Pegasystems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 589,28 USD, da sich der Wert einer Pegasystems-Aktie am 08.07.2026 auf 31,55 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 41,07 Prozent.
Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 5,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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