Pegasystems Aktie
WKN: 901951 / ISIN: US7055731035
|Pegasystems-Aktionärsvergütung
|
17.06.2026 16:36:22
NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: Über diese Dividende können sich Pegasystems-Anleger freuen
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems am 16.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,10 USD. Damit wurde das Niveau der Pegasystems-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 66,67 Prozent nach oben angepasst. Insgesamt wurde entschieden 15,42 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Pegasystems-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 51,18 Prozent vergrößert.
Pegasystems-Auszahlungsrendite
Die Pegasystems-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 32,35 USD aus dem NASDAQ-Handel. Pegasystems weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,18 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,13 Prozent betrug.
Kursentwicklung vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Pegasystems via NASDAQ 27,34 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 29,54 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausblick von Pegasystems
Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,11 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,35 Prozent hinzugewinnen.
Schlüsseldaten der Pegasystems-Aktie
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Pegasystems beträgt aktuell 5,461 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Pegasystems weist aktuell ein KGV von 28,00 auf. 2025 setzte Pegasystems 1,746 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pegasystems Inc.
Analysen zu Pegasystems Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Pegasystems Inc.
|27,52
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.