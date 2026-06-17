NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems-Aktie: Über diese Dividende können sich Pegasystems-Anleger freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Pegasystems am 16.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,10 USD. Damit wurde das Niveau der Pegasystems-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 66,67 Prozent nach oben angepasst. Insgesamt wurde entschieden 15,42 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Pegasystems-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 51,18 Prozent vergrößert.

Pegasystems-Auszahlungsrendite

Die Pegasystems-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 32,35 USD aus dem NASDAQ-Handel. Pegasystems weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,18 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,13 Prozent betrug.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Pegasystems via NASDAQ 27,34 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 29,54 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Pegasystems

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,11 USD voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,35 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten der Pegasystems-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Pegasystems beträgt aktuell 5,461 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Pegasystems weist aktuell ein KGV von 28,00 auf. 2025 setzte Pegasystems 1,746 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD.

Redaktion finanzen.at