Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
08.05.2026 16:37:09
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Peoples Bancorp of North Carolina Aktionären eine Freude
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina am 07.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,80 USD beschlossen. Damit wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,26 Prozent angezogen. Peoples Bancorp of North Carolina zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 5,25 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,96 Prozent.
Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie mit Dividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte das Peoples Bancorp of North Carolina-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 41,18 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Peoples Bancorp of North Carolina-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,21 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,43 Prozent.
Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Peoples Bancorp of North Carolina-Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Peoples Bancorp of North Carolina via NASDAQ 75,98 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 125,98 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Peoples Bancorp of North Carolina steht aktuell bei 221,187 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Peoples Bancorp of North Carolina beträgt aktuell 9,99. Im Jahr 2025 erzielte Peoples Bancorp of North Carolina einen Umsatz von 111,590 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,62 USD.
