NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an diesem Tag bei 17,75 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 56,352 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 42,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 400,62 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 140,06 Prozent angewachsen.

Peoples Bancorp of North Carolina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 232,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at