Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

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WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage 04.11.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,366 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 233,25 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 03.11.2026 auf 43,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 133,25 Prozent angezogen.

Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 243,21 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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