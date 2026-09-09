Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Peoples Bancorp of North Carolina-Performance im Blick
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 18,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 53,659 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 321,27 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 08.09.2026 auf 43,26 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 132,13 Prozent angewachsen.
Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 241,24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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