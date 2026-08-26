Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Lukrative Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage?
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26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 494,805 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (43,84 USD), wäre das Investment nun 21 692,23 USD wert. Das entspricht einem Plus von 116,92 Prozent.
Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 240,63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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