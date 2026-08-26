Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage? 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,21 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 494,805 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (43,84 USD), wäre das Investment nun 21 692,23 USD wert. Das entspricht einem Plus von 116,92 Prozent.

Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 240,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Peoples Bancorp of North Carolina Inc 43,65 -0,43% Peoples Bancorp of North Carolina Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen