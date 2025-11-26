Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 25,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,879 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wären am 25.11.2025 125,06 USD wert, da der Schlussstand 32,24 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 125,06 USD entspricht einer Performance von +25,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 172,70 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
