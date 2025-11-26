Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

Lukrative Peoples Bancorp of North Carolina-Investition? 26.11.2025 16:04:10

NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 25,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,879 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wären am 25.11.2025 125,06 USD wert, da der Schlussstand 32,24 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 125,06 USD entspricht einer Performance von +25,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 172,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Peoples Bancorp of North Carolina Incmehr Nachrichten

Analysen zu Peoples Bancorp of North Carolina Incmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Peoples Bancorp of North Carolina Inc 32,62 1,18% Peoples Bancorp of North Carolina Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

