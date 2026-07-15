NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers betrug an diesem Tag 17,59 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 568,475 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 858,91 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 14.07.2026 auf 41,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 138,59 Prozent.

Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at