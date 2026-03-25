NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Peoples Bancorp of North Carolina-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie 16,98 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,887 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 267,72 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 24.03.2026 auf 38,51 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich jüngst auf 210,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at