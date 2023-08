NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Peoples Bancorp of North Carolina abgeworfen

Wer vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile bei 11,38 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,786 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179,76 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 15.08.2023 auf 20,46 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +79,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 116,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at