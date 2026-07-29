NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien verdienen können.

Die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 21,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 45,767 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen. Die gehaltenen Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wären am 28.07.2026 1 987,64 USD wert, da der Schlussstand 43,43 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 98,76 Prozent angezogen.

Am Markt war Peoples Bancorp of North Carolina jüngst 234,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at