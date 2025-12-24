Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Peoples Bancorp of North Carolina-Performance im Blick
24.12.2025 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,32 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert, befänden sich nun 39,494 Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 37,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 467,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,76 Prozent angewachsen.
Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 204,37 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
