Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Rentabler Peoples Bancorp of North Carolina-Einstieg? 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,94 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hat, hat nun 41,771 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 751,25 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 14.04.2026 auf 41,93 USD belief. Mit einer Performance von +75,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Peoples Bancorp of North Carolina markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 228,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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