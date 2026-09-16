NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 318,066 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 325,70 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 15.09.2026 auf 45,04 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,26 Prozent.

Am Markt war Peoples Bancorp of North Carolina jüngst 241,14 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at