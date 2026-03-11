NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 33,69 USD wert. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 296,824 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 11 270,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,70 Prozent.

Peoples Bancorp of North Carolina war somit zuletzt am Markt 206,69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at