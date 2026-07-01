Peoples Bancorp of North Carolina Aktie

Peoples Bancorp of North Carolina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923674 / ISIN: US7105771072

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Peoples Bancorp of North Carolina-Anlage unter der Lupe 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 18,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,485 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 236,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,09 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 136,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina bezifferte sich zuletzt auf 236,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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