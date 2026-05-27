Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Langfristige Investition
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen
Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 35,039 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 478,63 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 26.05.2026 auf 42,20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 47,86 Prozent.
Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 229,50 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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