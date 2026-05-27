NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 35,039 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 478,63 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Anteils am 26.05.2026 auf 42,20 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 47,86 Prozent.

Der Peoples Bancorp of North Carolina-Wert an der Börse wurde auf 229,50 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at