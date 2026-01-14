NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 3 Jahren verdient

Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
Am 14.01.2023 wurde das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 32,42 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,085 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,63 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 13.01.2026 auf 36,84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,63 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 197,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
