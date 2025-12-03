NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie betrug an diesem Tag 17,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,584 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 820,88 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 02.12.2025 auf 32,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 82,09 Prozent vermehrt.

Alle Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at