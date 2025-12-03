Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Lukratives Peoples Bancorp of North Carolina-Investment?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren verdient
Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie betrug an diesem Tag 17,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56,584 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 820,88 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 02.12.2025 auf 32,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 82,09 Prozent vermehrt.
Alle Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!