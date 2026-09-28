PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Rentable PetMed Express-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 10 Jahren verloren
PetMed Express-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das PetMed Express-Papier bei 20,51 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 487,567 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 745,98 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 25.09.2026 auf 1,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 92,54 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich jüngst auf 33,12 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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