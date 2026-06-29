PetMed Express Aktie

PetMed Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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PetMed Express-Anlage im Blick 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PetMed Express von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PetMed Express-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das PetMed Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 29,317 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.06.2026 auf 1,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,60 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 94,84 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für PetMed Express eine Börsenbewertung in Höhe von 37,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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