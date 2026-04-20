PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Profitables PetMed Express-Investment?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PetMed Express von vor einem Jahr verloren
Am 20.04.2025 wurden PetMed Express-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die PetMed Express-Aktie bei 3,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 32,362 PetMed Express-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 75,40 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 17.04.2026 auf 2,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -24,60 Prozent.
Insgesamt war PetMed Express zuletzt 49,93 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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