NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PetMed Express von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das PetMed Express-Papier bei 3,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3 278,689 PetMed Express-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des PetMed Express-Papiers auf 1,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 934,43 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,66 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 39,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at