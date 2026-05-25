PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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PetMed Express-Investment im Blick 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,84 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PetMed Express-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 673,854 PetMed Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (2,12 USD), wäre die Investition nun 1 428,57 USD wert. Damit wäre die Investition 85,71 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 45,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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