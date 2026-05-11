NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien verlieren können.

Am 11.05.2016 wurde das PetMed Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PetMed Express-Anteile betrug an diesem Tag 18,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,266 PetMed Express-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 2,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,01 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 87,99 Prozent verkleinert.

PetMed Express wurde am Markt mit 48,87 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at