PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|PetMed Express-Performance
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das PetMed Express-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,45 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PetMed Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,890 PetMed Express-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9,54 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 90,46 Prozent vermindert.
PetMed Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 41,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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