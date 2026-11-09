PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|PetMed Express-Investition im Blick
|
09.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das PetMed Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 7,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die PetMed Express-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 362,398 PetMed Express-Aktien. Die gehaltenen PetMed Express-Papiere wären am 06.11.2026 1 662,13 USD wert, da der Schlussstand 1,22 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 83,38 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete PetMed Express eine Marktkapitalisierung von 26,51 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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