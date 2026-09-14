NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PetMed Express eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 14.09.2023 wurde die PetMed Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die PetMed Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,681 PetMed Express-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 1,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,32 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 85,68 Prozent.

Am Markt war PetMed Express jüngst 35,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at