PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Lohnender PetMed Express-Einstieg?
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das PetMed Express-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,57 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 389,105 PetMed Express-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 1,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 463,04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,70 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von PetMed Express belief sich zuletzt auf 25,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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