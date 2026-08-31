PetMed Express Aktie

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WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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Lohnende PetMed Express-Investition? 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die PetMed Express-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PetMed Express-Papier bei 20,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das PetMed Express-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,603 PetMed Express-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,25 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Anteils am 28.08.2026 auf 1,88 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 93,25 USD entspricht einer negativen Performance von 90,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 40,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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