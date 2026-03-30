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PetMed Express Aktie

PetMed Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

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Hochrechnung 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in PetMed Express eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden PetMed Express-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die PetMed Express-Aktie an diesem Tag bei 15,90 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,289 PetMed Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PetMed Express-Papiers auf 2,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14,03 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85,97 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für PetMed Express eine Börsenbewertung in Höhe von 47,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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