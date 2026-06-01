NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die PetMed Express-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PetMed Express-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,439 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PetMed Express-Papiers auf 2,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,46 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 7,46 USD, was einer negativen Performance von 92,54 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von PetMed Express bezifferte sich zuletzt auf 46,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at