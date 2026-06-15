PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|PetMed Express-Anlage im Blick
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PetMed Express von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das PetMed Express-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 3,57 USD. Bei einem PetMed Express-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 801,120 PetMed Express-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PetMed Express-Aktien wären am 12.06.2026 5 182,07 USD wert, da der Schlussstand 1,85 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 48,18 Prozent.
Insgesamt war PetMed Express zuletzt 39,56 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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