NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 13,68 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 7,310 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PetMed Express-Aktien wären am 18.06.2026 12,79 USD wert, da der Schlussstand 1,75 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 87,21 Prozent.

Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 37,31 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at