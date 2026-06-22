PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|Rentable PetMed Express-Investition?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit PetMed Express-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die PetMed Express-Anteile bei 13,68 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 7,310 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PetMed Express-Aktien wären am 18.06.2026 12,79 USD wert, da der Schlussstand 1,75 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 87,21 Prozent.
Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 37,31 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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