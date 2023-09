NASDAQ Composite Index-Titel Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Petroleum Geo-Services ASA gekostet

Wer vor Jahren in Petroleum Geo-Services ASA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse OSL wochenend-bedingt kein Handel mit der Petroleum Geo-Services ASA-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,59 NOK wert. Hätte ein Anleger 10 000 NOK zu diesem Zeitpunkt in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investiert, befänden sich nun 306,843 Petroleum Geo-Services ASA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Petroleum Geo-Services ASA-Aktie auf 7,36 NOK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 257,13 NOK wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 77,43 Prozent eingebüßt.

Petroleum Geo-Services ASA wurde am Markt mit 6,71 Mrd. NOK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at