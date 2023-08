NASDAQ Composite Index-Titel Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Petroleum Geo-Services ASA verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Petroleum Geo-Services ASA-Papier an der Börse OSL ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,09 NOK. Bei einem Investment von 100 NOK in Petroleum Geo-Services ASA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,104 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2023 120,48 NOK wert, da sich der letzte Kurs auf 8,54 NOK belief. Das entspricht einem Plus von 20,48 Prozent.

Petroleum Geo-Services ASA war somit zuletzt am Markt 7,74 Mrd. NOK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at