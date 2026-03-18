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Photronics Aktie

Photronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879430 / ISIN: US7194051022

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Lukratives Photronics-Investment? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Photronics-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Photronics-Anteile letztlich bei 16,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,716 Photronics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.03.2026 auf 34,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 105,65 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 105,65 USD entspricht einer Performance von +110,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Photronics einen Börsenwert von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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