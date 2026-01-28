NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Photronics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Photronics-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Photronics-Papier bei 11,39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Photronics-Aktie investierten, hätten nun 8,780 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.01.2026 auf 35,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 312,73 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 212,73 Prozent.

Insgesamt war Photronics zuletzt 2,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at