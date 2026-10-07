Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Langfristige Performance
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Photronics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Photronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,435 Photronics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 30,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 229,14 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 129,14 Prozent.
Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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