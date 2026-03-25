Photronics Aktie
WKN: 879430 / ISIN: US7194051022
|Lukrative Photronics-Investition?
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Photronics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 11,96 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Photronics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 836,120 Photronics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.03.2026 auf 42,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35 551,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 255,52 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 2,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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